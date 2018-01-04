السودان يستدعي سفيره في القاهرة للتشاور

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء السفير السوداني في القاهرة للتشاور دون إبداء السبب أو مدة بقائه في الخرطوم.

وذكر بيان نشرته وكالة السودان للأنباء أن "وزارة الخارجية قررت الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم إلي الخرطوم بغرض التشاور".

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه "تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم يوم 4 يناير الجاري رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور وإن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".

وتشهد العلاقة بين مصر والسودان توترا منذ العام الماضي عقب اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بـ"دعم الحركات المتمردة في السودان، وبيع ذخائر فاسدة للجيش".

ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تلك الاتهامات آنذاك قائلا إن بلاده "تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم انتهاج سياسات تآمرية".

وتعد قضية مثلث "حلايب وشلاتين" ضمن القضايا الشائكة بين مصر والسودان الذي طالب في عام 2016 بالتفاوض المباشر بشأن المنطقتين.

وردت مصر بأنه لا تفاوض مؤكدة أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

وسبق أن اتهم السودان مصر بتأييد قرار تمديد العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي بسبب الأوضاع في إقليم دارفور، وهو الأمر الذي نفته الخارجية المصرية.

واتخذ السودان قرارا بحظر واردات المنتجات الزراعية من مصر.