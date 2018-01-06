مصادر سعودية محلية: اعتقال 11 أميرا في الرياض

مصدر الصورة Reuters Image caption يعتقد أن ولي العهد محمد بن سلمان هو مهندس الإصلاحات الاقتصادية

اعتقلت السلطات السعودية 11 أميرا بعدما تجمعوا في القصر الملكي احتجاجا على قرار الحكومة وقف سداد فواتيرهم الخاصة بالكهرباء والغاز والماء، حسب وسائل إعلام محلية.

ولم تعلق السلطات على هذه الأخبار.

وقد قررت السعودية رفع بعض أشكال الدعم الحكومي في إطار خطة للإصلاحات الاقتصادية، وإدراج ضرائب جديدة من بينها الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص الامتيازات التي تمنحها الدولة لأفراد العائلة المالكة، في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط، الذي تسبب في عجز لميزانية البلاده يصل 195 مليار ريال في عام 2018.

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وجاء على موقع سبق الالكتروني أن الأمراء تجمعوا في قصر الحكم، وهو قصر تاريخي في البلاد، مطالبين بإلغاء القرارت الملكية القاضية بوقف سداد الدولة لفواتير أفراد العائلة المالكة الخاصة بالكهرباء والغاز والماء.

وطالبوا أيضا، حسب الموقع، بتعويض مادي عن إعدام أحد أبناء عمومتهم.

ونقل الموقع عن مصدر، لم يذكره بالاسم، قوله إن الأمراء" كانوا على علم بأن مطالبهم غير مقبولة، ومع ذلك رفضوا مغادرة قصر الحكم.، وعليه صدر أمر ملكي إلى الحرس بالتدخل واعتقالهم ووضعهم في سجن الحائر قبل محاكمتهم".

ولم يحدد الموقع أسماء الأمراء المعتقلين.

وقال المصدر إن "جميع الناس سواسية أمام القانون، وكل من يرفض تنفيذ التعليمات يحاسب، كائنا من كان".

ونشرت صحيفة عكاظ تقريرا عن الحادث.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت العام الماضي العشرات من رجال الأعمال وأفراد العائلة الحاكمة، والمسؤولين السابقين والحاليين في إطار حملة قالت إنها لمحاربة الفساد.

واحتجز المعتقلون في فندق ريتز الفخم بالعاصمة الرياض، للتفاوض مع الحكومة بشأن تسويات مالية للإفراج عنهم.