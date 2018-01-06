غرق لاجئين قبالة الساحل الليبي

مصدر الصورة Getty Images Image caption غرق حوالي 3 آلاف لاجئ في البحر المتوسط عام 2017

غرق ما لا يقل عن 8 لاجئين وتم إنقاذ 84 آخرين بعد أنو انقلب قارب مطاطي كانوا يستقلونه قبالة الساحل الليبي، حسب ما أفاد به خفر السواحل الإيطاليون.

وقد يكون العشرات ما زالوا مفقودين، حسب ما أفادت منظمة إغاثة إسبانية.

ويعتقد أن هذا أول حادث غرق للاجئين في العام الجديد.

وتقول الأمم المتحدة إن عبور البحر إلى أوروبا هو الطريق الأكثر فتكا في العالم.

وقد غرق حوالي 34 لاجئ منذ عام 2000، وفقا لإحصائيات منظمة اللاجئين الدولية.

وأفادت منظمة "سي ووتش" الالمانية أن 25 شخصا قد فقدوا حياتهم لكن الرقم النهائي لا يزال غير مؤكد، وأكدت المنظمة أن أحد قواربها يتجه نحو موقع الغرق.

وقالت منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية إن الذين أنقذوا قضوا ساعات في الماء.

وقال خفر السواحل إن طائرة استطلاع تابعة لعمليات رصد الاتحاد الأوروبي رصدت القارب .

ولا تزال عمليات البحث عن ناجين مستمرة.

ويعتقد أن 3 آلاف لاجئ غرقوا عام 2017 في البحر المتوسط بينما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.