إسرائيل تكتشف موقعاً أثرياً "به جنة" تعود إلى ما قبل التاريخ

مصدر الصورة TEL AVIV UNIVERSITY Image caption العثور على أدوات مصنوعة من الصوان بالقرب من تل أبيب تعود إلى عصور ما قبل التاريخ

قال علماء آثار إسرائيليون إنهم اكتشفوا موقعاً نادراً يرجع إلى عصور ما قبل التاريخ بالقرب من تل أبيب، ووصفوه بأنه "جنة" للأشخاص الذين عاشوا على الصيد في ذلك الوقت.

ويقع هذا الموقع- الذي يعود إلى نصف مليون عام - بجوار طريق سريع في بلدة جلجولية، ويحتوي على المئات من الفؤوس المصنوعة من الصوان والعديد من القطع الأثرية.

وقال الخبراء إن "الموقع كان فيه جدول مياه وثمار والعديد من الحيوانات، أي كل ما احتاجه الإنسان في عصر ما قبل التاريخ".

وقال ران بركي، رئيس قسم الآثار في جامعة تل أبيب إن "الموقع حُفظ بشكل رائع".

وأضاف " بالنسبة للسكان، فإن الموقع كان أشبه بالجنة، وكانوا يقصدونه مراراً وتكراراً".

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وأشار إلى أن "المياه جلبت الصوان الذي استخدم لصنع العديد من الأدوات في الموقع، كما أنه جذب الحيوانات التي كانت تصطاد هناك وتُذبح"، مضيفاً أن الموقع احتوى على كافة متطلبات البشر في عصور ما قبل التاريخ".

واكتشف الموقع الأثري بين بلدة جلجولية والطريق السريع رقم 6 وعلى عمق 5 أمتار تحت الأرض، وتشير الدراسات إلى أنه كان يُستخدم من قبل الإنسان المنتصب - "هومو إيريكتوس".

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية التي شاركت في أعمال الحفريات مع جامعة تل أبيب إن " هذا الاكتشاف يُسلط الضوء على الفترة الزمنية التي عاش فيها هذا الإنسان".

وكان علماء الآثار بدأوا الحفر في هذا الموقع العام الماضي.

ويعد "هومو إيريكتوس" أول إنسان يمشي منتصباً، وكان حجمه أكبر بقليل من الإنسان العاقل، إلا أن حجم دماغه كان أصغر بكثير من الإنسان اليوم.