الحرب في سوريا: تقارير عن مقتل 23 شخصا في انفجار بمدينة إدلب الخاضعة للمعارضة

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption هرعت فرق الاسعاف إلى موقع الانفجار في مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة

أفادت تقارير بمقتل 23 شخصا وجرح عدد آخر في انفجار ضخم في مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة شمال غربي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، إن الانفجار وقع في مبنى قيادة أحد الفصائل المسلحة المعارضة الصغيرة.

ويعتقد أن سبعة من القتلى من المدنيين.

ولم تتوضح بعد أسباب الانفجار الذي وقع في حي ثلاثين في المدينة، بيد أن بعض التقارير أشارت إلى أنه كان جراء تفجير سيارة مفخخة، وتقول أخرى إنه تم بطائرة من دون طيار.

ويقول المرصد، الذي يعتمد في رصد مجريات الحرب الأهلية الدائرة في سوريا على ما يقوا إنها شبكة مصادر على الأرض، إن فرق الانقاذ تعمل على استخراج جثث القتلى من تحت أنقاض المبنى المدمر والبيوت القريبة منه.

ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

ويُعرف الفصيل الذي استهدف مقره بالانفجار باسم جماعة أجناد القوقاز، ويضم المئات من المقاتلين الآسيويين.

وقاتلت هذه الجماعة إلى جانب جبهة فتح الشام، الجماعة التي كانت في السابق مقربة من تنظيم القاعدة، في صد هجوم شنه الجيش السوري العام الماضي.

وتعد محافظة إدلب، التي تقع على الحدود مع تركيا، أحد آخر المعاقل القوية للقوات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

وقد سيطرت عليها المعارضة المسلحة في عام 2015، لتصبح المحافظة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة بالكامل.

وقد تعهد الجيش السوري وحلفاؤه باستعادة محافظتي إدلب و حماة المجاورة لها.

وشهدت محافظة إدلب اشتباكات عنيفة خلال الأسابيع الماضية، بعد اندفاع الجيش السوري للسيطرة على طريق حيوي يربط بين دمشق وحلب، ثاني أكبر المدن السورية.