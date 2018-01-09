إسرائيل تقصف مواقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق

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قال الجيش السوري إن "الطيران الإسرائيلي قصف مواقع قريبة من العاصمة السورية ، دمشق، صباح الثلاثاء".

وأفادت مصادر في المعارضة السورية إن " القصف استهدف مخازن تابعة للجيش السوري"، إلا أن اسرائيل لم تعلق على هذه المزاعم.