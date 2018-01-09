الشرطة السعودية تقبض على شباب شاركوا في فيديو يصور "زواج مثليين"

مصدر الصورة TWITTER Image caption الشرطة السعودية اعتقلت الشاب الذي ارتدي زي نسائي في مشهد تمثيلي للزواج

أعلنت السلطات السعودية القبض على عدد من الشباب ظهروا في مقطع فيديو الأسبوع الماضي، قيل إنه يصور مشهد تمثيلي في "حفل زفاف مثليين"، في محافظة العرضيات بمنطقة مكة، العاصمة المقدسة للمملكة.

وقالت الشرطة إنها تعرفت على الشباب المشاركين في الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وتم تصويره كمشهد تمثيلي في منتجع خاص في منطقة مكة، الجمعة الماضي، وأثار دهشة المتواجدين.

وأظهرالفيديو مجموعة من الشباب يحتفلون بإلقاء قصاصات الورق الملون على شابين يسيران على سجادة خارج استراحة بمكة، وأحدهما يرتدي زي نسائي أسود ويخفي وجهه، والأخر يسير إلى جواره مرتديا ثوبا أبيض في مشهد مثل الذي يظهر في حفلات الزفاف.

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وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة، إن مشاركين فيما وصف بأنه "مشهد تمثيلي" لحفل زفاف ظهر فيه رجل في ملابس نسائية، قد ألقي القبض عليهم وإحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

لكنه لم يكشف عن أسماء المقبوض عليهم أو التهم الموجهة إليهم بشكل محدد.

وأضاف المتحدث الأمني أن شرطة محافظة العرضيات، جنوب غربي السعودية، تلقت فجر يوم الجمعة الماضي بلاغا من أحد المواطنين، كان مدعوا لحفل شعبي قال فيه إن المدعوين تفاجأوا "بدخول بعض الشباب، أحدهم يرتدي ملابس نسائية في مشهد تمثيلي لحفل زفاف".

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش من مقرها في أمريكا، إن السعودية لا تضع قوانين مكتوبة تتناول مسألة الميول الجنسية أو الهوية الجنسية، لكن القضاة يعتمدون على مباديء مستمدة من الشريعة الإسلامية لمعاقبة من يشتبه في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، والمثليين وغيرها من الأعمال التي توصف بأنها "غير الأخلاقية".

كما يعاقب قانون جرائم الإنترنت في المملكة الأنشطة الإلكترونية التي تؤثر على "النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية".

وقد ألقت السلطات السعودية القبض على 35 باكستانيا، في فبراير/شباط 2017، بعضهم نساء متحولات جنسيا، وماتت إحداهن، وتدعى مينو باجي، اثناء احتجازها، وقالت عائلتها إنها تعرضت لتعذيب، بيد أن مسؤولين سعوديين قالوا إنها توفيت جراء تعرضها لأزمة قلبية.