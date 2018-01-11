نائب الرئيس السوداني يحذر من تهديدات عسكرية محتملة من مصر وإريتريا

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption الحكومة السودانية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى كسلا على الحدود مع إيرتريا

قال مساعد الرئيس السوداني إن بلاده تواجه ما وصفه بـ"تهديدات عسكرية" محتملة من جارتيه مصر وإيرتريا، بعد رصد تحركات عسكرية للقاهرة وأسمرا بالقرب من الحدود المشتركة مع إيرتريا شرقي السودان.

وأوضح إبراهيم محمود مساعد بعد اجتماع لقيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن الحزب طلب استمرار الترتيبات الأمنية على الحدود الشرقية، بعد تلقي معلومات أمنية عن تهديدات محتملة من مصر وإيرتريا في منطقة ساوا الحدودية.

ونفت إيرتريا الخميس تقارير أفادت بوصول قوات عسكرية مصرية ومعدات حديثة إلى إحدى قواعدها العسكرية، ووصفتها بأنها "كاذبة".

استنفار

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار في ولاية كسلا الحدودية مع إيرتريا، قبل أن ترسل - بحسب ما يقوله مراسلنا في الخرطوم محمد عثمان - تعزيزات عسكرية ضخمة إليها وإلى الحدود المشتركة بعد إغلاقها.

وأضاف المسؤول السوداني أن الاجتماع تطرق أيضا إلى العلاقة مع مصر، بعد استدعاء السفير السوداني من القاهرة، عقب ما وصفه بـ"الهجوم الإعلامي الذي تم على الشعب السوداني والقيادة السودانية".

وأكد محمود أن بلاده لا ترغب في إثارة المشكلات مع جيرانه، وإنما تريد التعاون معهم.

"أخبار كاذبة"

مصدر الصورة Reuters Image caption إيرتريا نفت تقارير تفيد بوصول قوات مصرية إلى أراضيها

وكانت وسائل إعلام أجنبية قد أشارت إلى أن طائرات شحن مصرية محملة بمعدات عسكرية حديثة وجنود وصلت إلى إيرتريا.

وقال وزير الإعلام الإيرتري، يماني جيبريميسكيل، في تغريدة له على موقع تويتر "يبدو أن قناة الجزيرة الإخبارية تستمتع، لأسباب تعرفها هي، بترويج أخبار كاذبة، ومنافية للعقل عن إيرتريا، وأحدثها هو توهم نشر قوات وأسلحة مصرية".