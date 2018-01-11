الولايات المتحدة تحقق في "علاقة" حزب الله بتجارة المخدرات

مصدر الصورة AFP Image caption مقاتلون من حزب الله

شكلت وزارة العدل الأمريكية فريقا خاصا للتحقيق بعلاقة حزب الله بتجارة المخدرات.

وسيتضمن الفريق خبراء في غسيل الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة.

ويستهدف الفريق نشاطات حزب الله الممتدة عبر القارة الإفريقية وفي أمريكا الجنوبية والوسطى، بحسب وزارة العدل.

وقال المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز "لن ندخر وسعا من أجل إزالة المخاطر التي تتهدد مواطنينا من منظمات إرهابية ولوقف مد ترويج المخدرات".

وأضاف أن الفريق سيقف في طريق الأموال المتجهة إلى المنظمات الإرهابية وشبكات تهريب وتجارة المخدرات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة لتقليص نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل قد حذرت من تنامي نفوذ حزب الله في لبنان وفي العالم.

وقد حذر مسؤول رفيع سابق في وزارة المالية من أن عمليات التهريب وغسل الأموال التي يستفيد منها حزب الله تمتد عبر العالم.

وقال لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس إن عمليات إدارة مكافحة المخدرات ووزارة المالية لتفكيك شبكات الأعمال التابعة لحزب الله قد نجحت في تتبع خيوط واعتقال أشخاص في أماكن متفرقة في العالم.