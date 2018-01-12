قطر تشكو الإمارات بعد "اختراق طائرة عسكرية" مجالها الجوي الشهر الماضي

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تقدمت قطر بشكوى إلى الأمم المتحدة قالت فيها إن مقاتلة حربية إماراتية اخترقت مجالها الجوي الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وذكر تقرير الوكالة إن مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة بعثت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن بشأن الحادثة التي وقعت في 21 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولم يصدر تعليق رسمي من المسؤولين في الإمارات على الواقعة.

وبحسب الوكالة اخترقت الطائرة العسكرية الأجواء القطرية واستمرت فيها لمدة دقيقة واحدة.

وتعد الإمارات واحدة من بين 4 دول عربية هي السعودية والبحرين ومصر، قاطعت قطر في 5 يونيو/ حزيران الماضي، بعد اتهامها بتمويل "الإرهاب" وجماعات مسلحة فى سوريا والارتباط مع إيران.

وتنفي قطر هذه التهم، وتقول إن الدول الأربع تسعى إلى إجبار الدوحة على تبني خط تلك الدول في السياسة الخارجية.

وفشلت جهود وساطة بادرت بها الكويت والولايات المتحدة في إنهاء الأزمة.

وأضافت الوكالة القطرية أن مندوبة قطر الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "أكدت أن طائرة إماراتية اخترقت المجال الجوي لقطر بدون علم مسبق أو موافقة السلطات القطرية".

واعتبرت مندوبة قطر "هذه الحادثة خرقا صارخا لسيادة قطر وأراضيها".

وكانت الدول المقاطعة لقطر قد أصدرت قائمة بعدة شروط يجب تنفيذها لبدء الحوار مع قطر وإعادة العلاقات معها.

وتقول قطر إن مطالب الدول الأربع لإنهاء الأزمة غير مقبولة لأنها تنتهك سيادتها.

ومن بين مطالب هذه الدول إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية والقنوات التابعة لها التي تمولها الحكومة القطرية.