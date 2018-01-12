النساء يحضرن مباراة كرة قدم لأول مرة في تاريخ السعودية

مصدر الصورة AFP Image caption شاركت المرأة السعودية في احتفالات اليوم الوطني للمرة الأولى في تاريخ البلاد في 2017

تفتح النساء فصلا جديدا في تاريخ ملاعب كرة القدم السعودية مساء الجمعة، إذ من المقرر أن يسمح لهن بحضور مباراة كرة قدم للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ومن المنتظر أن تحضر السعوديات مباراة الأهلي أمام البطين في إطار مباريات الدوري السعودي، والتي تقام بملعب الملك فهد لكرة القدم في العاصمة الرياض.

وبدأت السعودية منح النساء المزيد من الحقوق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تغييرات اجتماعية واسعة تشهدها المملكة.

ما هي المباريات التي يسمح للسعوديات بحضورها؟

يسمح للنساء البالغات بدخول ملاعب كرة القدم في السعودية للتشجيع في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والدمام. وبعد السماح لهن بحضور مباراة الجمعة في ملعب الملك فهد، سيتاح لهن حضور مباراة الأهلي والاتحاد في ملعب الملك عبد الله لكرة القدم في مدينة جدة، والاتفاق والفيصلي في ملعب محمد بن فهد في مدينة الدمام في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وعلى صعيد متصل، نظمت السعودية أول بطولة اسكواش للنساء قبل أيام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استضافت مدينة جدة بطولة الجامعات لكرة السلة للنساء، بحضور أكثر من ثلاث آلاف امرأة للتشجيع في المدرجات.

مصدر الصورة AFP Image caption تكون فريق جدة المتحد لكرة السلة نساء في السعودية عام 2009

أين يجلس النساء في ملاعب كرة القدم؟

يجلس النساء في قطاع من المدرجات مخصص للنساء والأسر.

وتخصص أماكن أخرى منفصلة النساء اللاتي يشاهدن المباراة دون مرافق من الرجال.

كما أجريت تعديلات على المطاعم داخل الملاعب بما يتناسب مع هذه الترتيبات الجديدة.

لماذا تمنح هذه الحقوق للمرأة السعودية؟

يأتي هذا التحرك في إطار إصلاحات اجتماعية برعاية ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تعهد بتحويل البلاد إلى الأفضل من خلال برنامج رؤية 2030.

وتستهدف الإصلاحات منح المرأة قدرا أكبر من الحرية. كما يأتي السماح للنساء في السعودية بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب بعد القرار التاريخي بالسماح لهن بقيادة السيارة.

كما سمحت الرياض العام الماضي للنساء بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي للمرة الأولى.

ورفعت السلطات السعودية الحظر على دور عرض السينما التجارية العام الماضي بعد استمرار لأكثر من من 30 سنة.

وفي ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، استقبلت آلاف السعوديات بحفاوة شديدة أول حفل موسيقي تحييه مطربة في السعودية.

مصدر الصورة Magnum Photos Image caption كانت المطربة اللبنانية هبة طواجي هي أول مطربة تجيي حفلا غنيائا عاما في السعودية

قيود لا تزال مفروضة على المرأة

لا يزال هناك أمور يجب على النساء أن يطلبن من الرجال الإذن لعملها بموجب نظام الوصاية المعمول بها في البلاد، ومن بينها:

التقدم لاستخراج جواز سفر؛

السفر إلى الخارج؛

الزواج؛

فتح حساب مصرفي؛

بدء مشروعات أعمال معينة؛