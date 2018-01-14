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أصيب مسؤول بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية في لبنان في انفجار عبوة ناسفة بسيارته، حسب تقارير.

وقال الجيش اللبناني في بيان رسمي: "انفجرت عبوة ناسفة بسيارة نوع بي إم دبليو فضية اللون في محلة البستان الكبير في صيدا، ما أدّى إلى إصابة صاحبها الفلسطيني محمد حمدان".

"وفرضت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة طوقاً أمنياً حول المكان، كما حضر الخبير العسكري وباشر الكشف على موقع الإنفجار لتحديد حجمه وطبيعته"، وفق البيان.

وقالت وكالة فرنس برس إن السيارة احترقت في ساحة انتظار ملحقة بالمبنى الذي يقيم فيه المسؤول.

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وهرع رجال الإطفاء إلى موقع الحادث لإخماد النيران.

وأكدت جمعية الصليب الأحمر إصابة شخص واحد فقط في الانفجار، وقد نُقل إلى مستشفى بواسطة سيارة مدنية.

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وقال مصدر طبي في موقع الحادث إن حمدان، الذي قالت وكالة الأنباء اللبنانية الوطنية إنه معروف باسم "أبو حمزة"، أصيب بإصابات بالغة في ساقيه أثناء فتحه باب سيارته وأجريت له جراحة.

ولم يصدر أي تعليق من حركة حماس حتى الآن.

ويعيش عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في 12 مخيما في لبنان.

وأكبر هذه المخيمات هو عين الحلوة الذي يقع على مقربة من مدينة صيدا ويؤوي نحو 61 ألف فلسطيني، بينهم ستة آلاف لاجئ فروا من الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.