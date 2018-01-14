الرئيس الفلسطيني محمود عباس : إسرائيل أنهت اتفاقات أوسلو

  • 14 يناير/ كانون الثاني 2018
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول إن إسرائيل أنهت اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين.

وقال عباس، في خطاب افتتح فيه اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لاجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية من دون سلطة وتحت احتلال من دون كلفة.

وجدد رفض السلطة للولايات المتحدة كوسيط للسلام، مشددا على أنه لا يحق لأي جهة إلا منظمة التحرير التفاوض باسم الفلسطينيين.

وأكد الرئيس الفلسطيني بوجود اقتراح بإعطاء الفلسطينيين أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلا من القدس الشرقية.