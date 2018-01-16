الإمارات تتهم قطر باعتراض طريق طائرة ركاب خلال رحلة للبحرين والدوحة تنفي

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قالت الإمارات إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية خلال رحلة إلى البحرين، وتوعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان سلامة الطيران المدني.

لكن متحدثة باسم الخارجية القطرية نفت صحة تلك الاتهامات.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان إنها تلقت "بلاغاً من إحدى الناقلات الوطنية أن احدى طائراتها خلال رحلتها الإعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة ، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية".

وأضاف البيان أن ذلك يمثل "تهديدا سافرا وخطيرا لسلامة الطيران المدني و خرق واضح للقوانين والإتفاقيات الدولية"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) .

من جانبها، قالت لولوة راشد الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية على تويتر إن "ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماما".

وأضافت أن بيانا تفصيليا سيصدر في ذلك الشأن.

وذكرت الهيئة أن الرحلة المذكوره "رحلة اعتيادية ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

وشددت الهيئة على أن الامارات ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني.

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يأتي ذلك بعد يوم واحد من تقارير متضاربة حول احتجاز عضو في الأسرة الحاكمة في قطر، في الإمارات، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة الخلافات المتفاقمة بين قطر ودول خليجية منذ منتصف العام الماضي.

وأعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر 5 يونيو/ حزيران الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة إياها بإقامة علاقات مع إيران ودعم جماعات إرهابية.

ونفت قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، هذه الاتهامات.