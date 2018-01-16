الشرطة السودانية تفرّق بالقوة محتجين على غلاء الأسعار

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استخدمت قوات الشرطة في العاصمة السودانية الخرطوم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحتجون على ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما ضربت قوات الشرطة متظاهرين بالعصي، واعتقلت عددا منهم.

وقُتل شخص واحد على الأقل الشهر الماضي أثناء احتجاجات على زيادة أسعار الخبز بمقدار المثل.

وشددت السلطات على أنها سوف تستخدم القوة في مواجهة أي احتجاجات.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011 بما تحوي من النفط.