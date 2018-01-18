الولايات المتحدة تنفي اعتزام تشكيل قوة حرس حدود كردية في سوريا

مصدر الصورة Getty Images

نفى وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اعتزام بلده إقامة قوة حرس حدود في شمال سوريا، قائلا إن هناك توصيف خاطئ للأمر.

وأوضح تيلرسون أن الهدف هو ضمان قدرة الفصائل المسلحة المحلية على حماية المنطقة من هجمات فلول تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد هزيمته.

وتحدث مسؤولون من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن إنشاء قوة جديدة، يشكل مقاتلون أكراد غالبيتها.

واعترضت كل من روسيا وسوريا على مثل تلك الخطوة، في حين قالت تركيا إنها ستهاجم أي "جيش جديد".