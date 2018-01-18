الإمارات تشكو للأمم المتحدة "اعتراض" مقاتلات قطرية مسار طائرتين مدنيتين

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تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكوى إلى الأمم المتحدة تتهم مقاتلات قطرية باعتراض طائرتي ركاب مدنيتين إماراتيين في "تصعيد غير مبرر" للنزاع والتوتر في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية( وام).

وقالت الإمارات في مذكرتي إحاطة رفعتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين كانتا تحلقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين، عرض حياة المدنيين للخطر.

وتقول قطر إن مثل هذا الاتهام "غير صحيح".

وتقاطع الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر، دولة قطر، فارضة عقوبات دبلوماسية وتجارية عليها كما تحظر السفر اليها.

وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة الخلافات المتفاقمة بين قطر ودول خليجية منذ منتصف العام الماضي.

وكانت الإمارات منعت طائرة قطرية من استخدام فضائها الجوي، كجزء من غلق هذا المجال ضمن العقوبات.

كما تقدمت قطر بشكوى إلى الأمم المتحدة قالت فيها إن مقاتلة حربية إماراتية اخترقت مجالها الجوي في 21 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقد أعلنت الدول الأربع في 5 يونيو/ حزيران الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة إياها بإقامة علاقات مع إيران ودعم جماعات إرهابية.

وتنفي قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، هذه الاتهامات، متهمة الدول الأربع بالسعي إلى إجبار الدوحة على تبني خط تلك الدول في السياسة الخارجية.