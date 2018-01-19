معلومات شحيحة تقود لتغطية قاصرة لإعفاء مدير المخابرات المصرية

نشرت الصحف اليومية المصرية اليوم نبأ تغيير قيادة المخابرات العامة مقتضبا دون الخوض في التفاصيل أو الملابسات أو التوقيت الزمني للقرار.

وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى تكليف اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس، بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة خلفا للواء خالد فوزي الذي تم إعفاؤه من منصبه.

لكن التغطية المقتضبة للتغيير الذي طرأ في قمة هذا الجهاز المعلوماتي الأبرز في صحف القاهرة ووسائل الإعلام المحلية كانت مثار انتقاد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي أشار إلى أن "أحدا لا يفهم حتى الآن أسباب هذه الخطوة".

نبذة عن مديري جهاز المخابرات المصرية السابق والحالي

من هو المدير العام لجهاز المخابرات المصري السابق؟

وقال نافعة "موقف غريب أن تنشر الصحف سطورا قليلة عن هذا الخبر رغم أهميته كما أن مواقع غير مصرية هي التي بادرت بنشره في أول الأمر، وحتى القنوات الفضائية لم تعلق على هذا النبأ وكأن الموضوع لا يهم الناس وليس له أي دلالة، إن هناك حاجة شديدة للمكاشفة والمصارحة".

ويتولى جهاز المخابرات العامة المصرية عددا من الملفات الخارجية المهمة ومن بينها العلاقات مع الفصائل الفلسطينية المختلفة والقضايا المتعلقة بالقرن الأفريقي وكذلك الاهتمام بملف الإعلام.

"مرض فوزي"

وقال البرلماني المصري مصطفى بكري اليوم الجمعة إن سبب إعفاء فوزي يعود إلى مرضه "الصعب"، وتدهور حالته الصحية وتقدم الأخير بطلب للرئاسة لإعفائه من المنصب.

Image caption السيسي وفوزي

ووصف بكري في تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ما يسرده بخصوص إعفاء فوزي بأنه "وفقا لمعلومات هامة من مصادر رفيعة المستوى" وأنها "القصة الحقيقية".

وكشف بكري وهو صحفي مصري مقرب من النظام ويقدم برنامجا أسبوعيا بفضائية خاصة أن "اللواء خالد فوزي يعاني من مرض صعب أدى لفقدان وزنه كثيرا وسفره للخارج عدة مرات للعلاج".

وأضاف "في الفترة الأخيرة حدث تدهور كبير في صحة فوزي منعه من حضور اجتماعات هامة، مما دفعه للتقدم بطلب للرئاسة لإعفائه فقبلته وقررت سفره للعلاج".

وأكد أن فوزي، سيسافر خلال ساعات للخارج للعلاج، مشيرا إلى أنه لا تغييرات داخل جهاز المخابرات.

ولعب فوزي دور دورا هاما في تحقيق المصالحة الفلسطينية وتحقيق توافق بين فصائل سورية وكذلك في ملف ليبيا.

ويأتي قرار إعفاء فوزي بعد أيام من نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مضمون ما قالت إنها تسريبات لمحادثات هاتفية أجراها ضابط في جهاز المخابرات العامة بمصر، وهو يوجه شخصيات إعلامية وفنية للحديث بطريقة معينة في قضايا مثل القدس والانتخابات الرئاسية، ولكن الحكومة المصرية نفت جملة وتفصيلًا صحة التسجيلات المذكورة.

شح المعلومات

واعتبر الكاتب عبد الله السناوي رئيس التحرير السابق لصحيفة العربي الناصرية أن شح المعلومات قاد "إلى ترديد العديد من الفرضيات التي لا تدعمها أي أدلة بشأن هذا التغيير، ومنها ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز من تسريبات، وفرضية أخرى تتعلق بالطريقة التي عومل بها الفريق أحمد شفيق لدى عودته إلى مصر".

واستطرد السناوي "كنت أتمنى أن تكون هناك شفافية بإسناد هذه القرارات إلى أسباب واضحة لأن هذا يساعد الرأي العام على تكوين وجهة نظر صحيحة بعيدا عن الافتراضات المطلقة والمعلقة في الهواء".

وجاء الإعلان عن هذا التغيير قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية، التي يعتقد على نطاق واسع أن عبد الفتاح السيسي سيخوضها لنيل ولاية ثانية، كما جاءت بعد أيام من تعديل وزاري شمل أربعة حقائب، وبعد أشهر من تعيين رئيس جديد لأركان الجيش.

"نمط السيسي"

ويقول العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطنى للدراسات الأمنية إنه نمط الرئيس المصري في التعامل مع الأجهزة الأكثر اقترابا من دائرة صنع القرار.

وأوضح عكاشة "دأب الرئيس المصري على استبدال القيادات رفيعة المستوى بعد فترات معقولة يتولى فيها المسؤول المنصب العام، هذا النمط لم يكن معتادا في الإدارة المصرية حيث كان المسؤول في عهود سابقة يبقى في منصبه لفترات طويلة وقد شهدنا هذا في حزمة من التغييرات بدأت برئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وامتدت لتشمل مسؤولين كبارا مثل وزير الداخلية وقيادات أمنية ومدير المخابرات الحربية ورئيس أركان الجيش. عموما الرئيس المصري واضح أنه لا ينحاز لبقاء المسؤول في منصبه لفترة طويلة حتى لو حقق إنجازا في الملفات التي كان مكلفا بها".

Image caption السيسي وعباس

وشغل اللواء كامل منصب مدير مكتب السيسي منذ أن كان رئيسًا للمخابرات الحربية قبل أن يتولى السيسي وزارة الدفاع لينتقل كامل مديرا لمكتبه، ثم ينتقل كامل للمرة الثالثة مديرا لمكتب رئيس البلاد منذ يونيو 2014، لينتدب اليوم بشكل مؤقت رئيسا لجهاز المعلومات الأبرز في البلاد.

وقد ثارت التساؤلات بشأن تعيين مسؤول من خارج الجهاز في هذا المنصب، لكن عكاشة أوضح أن مدير المخابرات العامة غالبا ما كان يعين من خارج الجهاز وقد جرى هذا خلال فترتي الرئيسين السابقين حسني مبارك وأنور السادات، وقد كانت المخابرات الحربية هي المصدر التقليدي لاختيار مدير المخابرات العامة أما الوزير خالد فوزي فقد كان استثناء من هذه القاعدة.