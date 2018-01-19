تركيا تبدأ عملية عسكرية في عفرين السورية

  • 19 يناير/ كانون الثاني 2018
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وزير الدفاع التركي يقول إن العملية العسكرية التركية في عفرين السورية قد بدأت بقصف مدفعي عبر الحدود