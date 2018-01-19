السيسي يعلن عزمه الترشح لفترة رئاسية ثانية في مصر

مصدر الصورة Reuters Image caption السيسي يعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في مصر أواخر شهر مارس /آذار المقبل.

وقال السيسي في كلمة متلفزة في ختام مؤتمر عٌقد في العاصمة المصرية على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "حكاية وطن" امتد لثلاثة أيام عرض خلاله ما أنجزه خلال فترة رئاسته فيما سماه "كشف حساب": "اسمحوا لي أن أُعلن ترشحي لفترة رئاسية قادمة".

وطالب السيسي جموع الناخبين المصريين بالخروج إلى صناديق الاقتراع ل"يظهروا للعالم حجم المشاركة في الانتخابات،" على حد وصفه.

وبموجب الدستور المصري، يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.

وتنتهي فترة ولاية الرئيس المصري الحالية في السابع من يونيو /حزيران 2018.

ويبدأ تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة اعتبارا من غد السبت 20 يناير/كانون الثاني ولمدة عشرة أيام.

ويتعين على من يتقدم لخوض السباف الفوز بتزكية 20 من اعضاء مجلس النواب أو تأييد 20 الف من المواطنيين من 15 محافظة مصرية على الاقل وبحد أدنى 1000 تأييد للمحافظة الواحدة

وقد قام 516 نائبا بتزكية السيسي.

يذكر أن المحامي الحقوقي خالد علي أكد عزمه على خوض الانتخابات، فيما رشح حزب يسمى "مصر العروبة" رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان لخوضها، ولكنه لم يعلن موافقته بعد.