البرلمان العراقي يصوت اليوم على تحديد موعد الانتخابات النيابية

مصدر الصورة AFP

يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة لتحديد موعد الانتخابات النيابية وسط خلافات بين الكتل السياسية.

وبدأت جلسة السبت برئاسة سليم الجبوري، رئيس المجلس، وحضور 229 نائبا من أصل 328 نائبا، بحسب مصادر في البرلمان.

وأضاف المصدر أن "الجبوري أعلن عند بدء الجلسة عن وجود مقترح بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الثاني عشر من مايو / آيار المقبل، وتأجيل الانتخابات المحلية".

وكانت جلسة البرلمان العراقي قد انتهت الخميس من دون التوصل الى اتفاق بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي كان من المقرر مناقشته والتصويت عليه فيها.

وذكرت تقارير أن الجلسة قد رفعت بعد انسحاب ممثلي التحالف الوطني (123 نائبا)، واختلال النصاب القانوني، احتجاجا على ما يقولون إنه لجوء رئيس البرلمان إلى الاقتراع السري لتحديد موعد الانتخابات المختلف عليه بين الكتل السياسية.

ويسعى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى الدفع نحو إقامة الانتخابات في 12 مايو/أيار، محاولا استثمار زخم الشعبية الكبيرة التي حصل عليها بعد النجاحات العسكرية خلال الاشهر الأخيرة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية واستعادة الأراضي التي كانت بحوزته، فضلا عن نجاحه في استيعاب أزمة الاستفتاء في إقليم كردستان، ونشر القوات العراقية في محافظة كركوك الغنية بالنفط بعد سحب قوات البيشمركة الكردية منها.

وقد حظيت الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بدعم عسكري جوي وبري من الولايات المتحدة التي قدمت المشورة العسكرية والمعلومات الاستخبارية والتدريب للجيش العراقي، إلى جانب ضرباتها الجوية المتواصلة على مواقع مسلحي التنظيم.