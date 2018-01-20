تركيا لا تستبعد الدفع بقوات برية إلى عفرين السورية

  • 20 يناير/ كانون الثاني 2018
خبر عاجل

رئيس الوزراء التركي: القوات البرية التركية سوف تنفذ أنشطة ضرورية في سوريا الأحد حسب التطورات