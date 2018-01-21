رفضت أثيوبيا دعوة مصرية لتحكيم البنك الدولي في النزاع بشأن السد الضخم الذي تبنيه على مجرى نهر النيل.

وجاء الرفض على لسان رئيس الوزراء الأثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، الذي عاد من زيارة إلى العاصمة المصرية الجمعة.

وكانت المفاوضات بين البلدين قد وصلت الى طريق مسدود منذ أشهر، إذ تخشى مصر من أن يؤثر السد على الحصة الواصلة إليها من مياه نهر النيل.

وتقول أثيوبيا أن بناءها للسد لن يؤثر على الحصص المائية لجيرانها، وإنها تسعى الى أن تصبح أكبر مصدرة للطاقة الكهربائية في أفريقيا، عبر هذا السد، الذي استثمرت نحو أربعة مليارات دولار في بنائه.