ترامب يشكك في أي احتمال لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

مصدر الصورة AFP Image caption بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل اعتبر قرار ترامب بشأن القدس تاريخيا.

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي احتمال لاستئناف مباحثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحمل ترامب الفلسطينيين المسؤولية.

وفي تصريحات في منتجع دافوس السويسري، قال ترامب إن الفلسطينيين لم يظهروا احتراما للولايات المتحدة بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي "لا بد من إظهار الاحترام للولايات المتحدة أو أننا لن نمضي إلى الإمام".

ويقول الفلسطينيون إن أمريكا لم تعد وسيطا أمينا في عملية السلام بينهم وبين إسرائيل.