الحكومة الأردنية تضاعف أسعار الخبز

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أعلنت السلطات الأردنية أن قرارها برفع الدعم عن الخبز دخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم السبت.

وتأمل الحكومة الأردنية، التي لم تتخذ مثل هذه الخطوة منذ نحو عقدين، في أن تخفف الضغط على ميزانية البلاد وأن توفر نحو 70 مليون دولار.

ووضعت الحكومة سقفا سعريا للخبز العربي الكبير يبلغ 32 قرشا (45 فلسا) للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعره سابقا 16 قرشا (22.5فلسا) .

كما حددت الحكومة السقف السعري للخبز المعروف باسم 'الطابون' عند 35 قرشا (49.3 فلسا) بعد أن كان سعره 18 قرشا (25.3 فلسا).

أما سعر الخبز العربي الصغير فسيستقر عند 40 قرشا (56.3 فلسا) بزيادة عن السعر الحالي البالغ 24 قرشا (33.8 فلسا).

ولم تتأثر أسعار بعض أنواع الخبز الأخرى.

وتقول الحكومة إنها تعتزم تعويض فقراء الأردنيين عن الزيادة في الأسعار.

وأوضحت الحكومة أنها ستطبق آلية لتخفيف آثار هذا القرار على الفقراء وخصصت مبلغ 171 مليون دينار أردني ( 241 مليون دولار) من موازنة العام الحالي تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف ايصال الدعم الى مستحقيه، لكنها لم تحدد قيمة هذا الدعم النقدي الذي ستقدمه إلى المستحقين.

وقد اندلعت احتجاجات واسعة في عام 1996 عندما أقدمت الحكومة على خطوة مماثلة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ومن أجل الحصول على قروض جديدة.

كما اندلعت احتجاجات أخرى في عام 2012 عندما رفعت الحكومة الدعم عن أسعار الوقود للحصول على قرض من الصندوق الدولي.

وتقول الحكومة إن انخفاض أسعار الخبز يشجع التبذير، وإنها تتوقع أن يؤدي قرارها أيضا الى تخفيض الاستهلاك.

مصدر الصورة Reuters

وجاءت هذه الخطوة بعد 10 أيام من إعلان مجلس الوزارء الأردني عن حزمة اصلاحات ضمن صفقة مع صندوق النقد الدولي تتضمن زيادة في الضرائب، تقول الحكومة إنها ضرورية لتحقيق خفض تدريجي في الدين العام في الأردن وإحياء الاقتصاد الذي تضرر من النزاعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي لم يطلب هذه المرة رفع الدعم عن الخبز، إلا أنه ظل يكرر لوقت طويل إن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام الدعم تتضاءل من دون تدفق رؤوس الأموال الأجنبية أو المساعدات الخارجية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في مؤتمر صحفي إن نحو 67% من الخبز المنتج يذهب لغير أردنيين، في إشارة إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي بين سكان الأردن البالغ عددهم 9.5 ملايين بنهاية 2015، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

ويبلغ استهلاك الأردن من الخبز نحو عشرة ملايين رغيف يوميا.