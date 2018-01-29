رئيس حزب الغد المصري ينافس السيسي في سباق الرئاسة

مصدر الصورة Getty Images Image caption من المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة في شهر مارس/ آذار المقبل

أعلن رئيس حزب الغد المصري، موسى مصطفى موسى، ترشحه لرئاسة الجمهورية قبيل دقائق من إغلاق باب الترشيح.

وقال أحمد السكري، المسؤول بحملة موسى الانتخابية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق ترشحه، مؤكدا أن موسى استكمل الأوراق المطلوبة بحصوله على 26 استمارة تزكية من نواب البرلمان.

وفي غضون ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق باب الترشيح بعد عشرة أيام من فتحه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تقدم بأوراق ترشحه قبل أيام.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يجري حاليا فحص أوراق المرشحين، تمهيدا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين في موعدها المقرر الأربعاء.

وكانت مجموعة من الشخصيات العامة في مصر قد دعت الناخبين إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة في شهر مارس/ آذار المقبل.

وأدانت المجموعة ما قالت إنه استخدام النظام المصري لأذرعه الإدارية والأمنية بصورة تحول دون نزاهة الانتخابات.

وانسحب المحامي خالد علي من سعيه للترشح، قائلا إن أنصاره يتعرضون للترهيب، وأن العملية الانتخابية "فاسدة".

وجاء انسحابه بعد يوم من إعلان تعليق حملة رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان إثر احتجازه وتوجيه اتهامات له بـ"ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة."