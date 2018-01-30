تسويات "حملة الفساد" في السعودية تعادل نحو 107 مليارات دولار

مصدر الصورة Reuters Image caption رويترز نقلت عن مسؤول سعودي قوله إن فندق ريتز-كارلتون لم يعد به أي محتجز

قال النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، إن 56 شخصا مشتبها به بالفساد لا يزالون متحفظا عليهم بادعاءات الكسب غير المشروع، ولاستكمال التحقيق معهم، من بين 381 من الشخصيات المرموقة، التي استدعي عدد كبير منها للإدلاء بشهادتهم.

وأضاف أنه تقرر الإفراج عمن ثبتت براءتهم، ومن قبلوا التسويات المالية مع الحكومة، بعد إقرارهم بادعاءات الفساد، وعقب استكمال دراسة كافة ملفات من اتهموا منهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم.

وأشار إلى أن أوراق الجميع أحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقال المعجب إن حصيلة التسويات مع المشتبه بهم بلغت 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي قوله إن السلطات أطلقت سراح جميع المحتجزين الذين كانوا معتقلين في فندق ريتز-كارلتون، الذي استخدمته مركزا للتحقيق في حملتها على الفساد.

وأضاف المسؤول، الذي رفض كشف هويته، أنه "لم يعد هناك أحد معتقلا في ريتز-كارلتون".

ولكنه لم يذكر عدد المعتقلين الموجودين في أماكن أخرى في السعودية.

ويعتقد أن بعض المعتقلين نقلوا من فندق ريتز إلى السجن عقب رفضهم الإقرار بما ارتكبوه من أخطاء، والتوصل إلى تسوية مالية مع السلطات.

وقال النائب العام الأسبوع الماضي إن معظم المعتقلين في أرجاء البلاد وافقوا على التسوية، وأفرج عن 90 شخصا بعد إسقاط التهم عنهم، ولكن لا يزال 95 آخرون قيد الاعتقال. وسيمثل بعض الأفراد للمحاكمة.

ومن بين كبار رجال الأعمال الذين اعتقلوا، الأمير الوليد بن طلال، مالك شركة المملكة القابضة للاستثمار الدولي، ووليد الإبراهيم، مالك شبكة إم بي سي ذات النفوذ.

مصدر الصورة Reuters Image caption الوليد بن طلال سمح للمصورين بالتجول في جناحه قبل ساعات من الإفراج عنه

وقالت شبكة إم بي سي إن التحقيق كشف براءة الإبراهيم الكاملة من ارتكاب أي أخطاء، وقد أصر الأمير الوليد بن طلال على أنه هو الآخر بريء، وإن كان مسؤولون سعوديون قد قالوا إن الرجلين وافقا على التسوية بعد إقرارهما بارتكاب "انتهاكات" غير محددة.

وقال الأمير الوليد في مقابلة أجرتها معه رويترز في جناحه في فندق ريتز-كارلتون قبل ساعات من الإفراج عنه إنه عومل معاملة حسنة خلال اعتقاله، ووصف قضيته بأنها كانت نتيجة سوء فهم.

وسمح الأمير للمصورين بمشاهدة الجناح الخاص به، وأقسامه ومطبخه وما فيه من الأغذية التي يفضلها.

ويضم الفندق 492 غرفة وجناحا، وحدائق شاسعة تمتد على مدى 21 هكتارا، بحسب ما يقوله موقعه على الإنترنت.

وأفادت تقارير بأن الفندق سيعاد فتحه للعامة في منتصف فبراير/شباط، ويبلغ أدنى معدل لليلة الواحدة فيه 650 دولارا للغرفة.