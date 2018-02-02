تقارير: غرق 90 مهاجرا معظمهم باكستانيون قبالة ساحل ليبيا

مصدر الصورة AFP Image caption أصبحت ليبيا خلال السنوات الأخيرة طريق العبور الرئيسي للساعين، خاصة من أفريقيا، للهجرة إلى أوروبا.

عبرت وكالة الهجرة الدولية عن مخاوفها من احتمال غرق 90 مهاجرا بعد إنقلاب قارب قبالة ساحل ليبيا.

وقال ثلاثة من الناجين من القارب إن معظم الغرقى باكستانيون.

وقالت المنظمة الدولية في بيان رسمي إن "تقارير أشارت إلى أن المياه جرفت عشرة جثث إلى الساحل الليبي".

وقالت متحدثة باسمها إن عددا متزايدا من الباكستانيين يحاولون في الآونة الأخيرة العبور إلى إيطاليا عبر ليبيا، التي باتت طريق عبور شائعا بين الراغبين في الهجرة إلى جنوب أوروبا.