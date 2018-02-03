غضب في سوريا بشأن "جثة مشوهة" لمقاتلة كردية

مصدر الصورة AFP/GETTY IMAGES Image caption كانت "بارين كوباني" (يمين) ضمن وحدة تواجه هجوما بقيادة تركيا داخل سوريا

اتخذ الأكراد في سوريا رد فعل غاضب بشأن مقاطع فيديو تظهر مسلحين مدعومين من تركيا يتعامل بطريقة مهينة مع جثة مقاتلة كردية قرب مدينة عفرين شمال سوريا.

وكانت "بارين كوباني" ضمن وحدة مقاتلات يواجهن هجوما بقيادة تركيا على جنوب غربي سوريا.

واتهم مسؤولون أكراد مسلحين موالين لتركيا بـ"العبث بجثمانها" والتمثيل به.

وفي الشهر الماضي، شنت القوات التركية والمعارضة السورية الموالية لها حملة للسيطرة على عفرين.

وقتلت "بارين كوباني" أثناء القتال في وقت سابق هذا الشهر شمالي عفرين. وكانت في منتصف العشرينيات وانضمت إلى وحدة للمقاتلات النساء تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي عام 2015.

وتنظر تركيا إلى وحدات حماية الشعب الكردي بوصفها جماعة "إرهابية" وكامتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل للحكم الذاتي للأكراد جنوب غربي تركيا منذ ثلاثة عقود.

وتنفي وحدات حماية الشعب الكردي أي صلة مباشرة بحزب العمال الكردستاني، وهو ما تؤكده الولايات المتحدة، التي أمدتها وغيرها من قوات التحالف بالسلاح والدعم الجوي أثناء قتالهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وظهر تسجيلان بالفيديو في وقت سابق هذا الأسبوع، وقيل إن المرأة فيهما تعرف بـ"بارين كوباني".

ويظهر التسجيلان مجموعة من المعارضة المسلحة يقفون قرب الجثمان الدامي لامرأة. ويظهر الفيديو أن ثديي المرأة قطعا.

وقالت السلطات التي يقودها الأكراد "نحمل الحكومة التركية المسؤولية عن هذه الفعلة النكراء". وقال مصدر غير مؤكد أن "بارين كوباني" أُسرت وهي على قيد الحياة ثم قُتلت.

وأدان المسؤول المحلي ألعار خليل ما وصفه بـ "الانحلال الأخلاقي" للمسلحي المعارضة.

ولم تعلق تركيا علنا على الأمر. وتم التعرف على مسلحي المعارضة في الفيديو.