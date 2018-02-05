مصدر الصورة YPJ-PRESS Image caption تم التمثيل بجثة بارين وأخذ بعض المقاتلين صور سيلفي مع الجثة

هي أمينة عمر من مواليد 1992، من قرية "قيركلبين" في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي. لم تكمل دراستها الاعدادية، و انضمت إلى وحدات حماية المرأة في عام 2015 بشكل طوعي ولقيت حتفها اثناء القتال في قرية "قرنة" التابعة لمقاطعة عفرين في الأول من فبراير/شباط عام 2018 اثناء التصدي للقوات التركية ومقاتلي المعارضة المتحالفين معها في عملية "غصن الزيتون".

قالت بارين في شريط مصور لها تقول قبل توجهها إلى المعركة بساعات قليلة: "لم أكن أعرف شيئاً عن عالم السياسة أو النضال العسكري، قبل انضمامي إلى وحدات حماية المرأة، لكنني أدركت لاحقاً بأن حريتي تبدأ بدفاعي جنباً إلى جنب مع أبناء بلدي عن أرضي وشعبي ومفاهيم الحرية والديمقراطية التي نسعى إلى تحقيقها في سوريا".

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فيديو "بارين كوباني" قبل توجهها إلى المعركة ومقتلها

تم تصوير هذا المقطع لها في صباح يوم مقتلها قبل الذهاب إلى المعركة.

وتقول القيادية في قوات "وحدات حماية المرأة" نسرين عبدالله "استشهدت بارين كوباني مع ثلاث من رفيقاتها في قرية قرنة في الأول من الشهر من فبراير/شباط عام 2018، في مواجهات عنيفة مع الجيش التركي والجيش الحر، وأنهن حاربن حتى اللحظة الأخيرة من حياتهن ولم يرضين الإنسحاب إلى الخلف عندما تلقين التعليمات بذلك، وأن كل الروايات التي كتبت عن تفجيرها لنفسها عارية عن الصحة".

قاتلت بارين ورفيقاتها حتى اللحظات الأخيرة من حياتهن ولم يرضين الإنسحاب إلى الخلف رغم تلقيهن التعليمات بذلك نسرين عبد الله, القيادية في وحدات حماية المرأة

وتتابع: "وبعد استشهادها في المعركة، سحبها عناصر من الجيش السوري الحر، وبدؤوا بإهانة جثتها بعد أن عروها من ملابسها، ومزقوا ثدييها، ليأخذوا صور سيلفي مع الجثة، ويقوم أحدهم بوضع قدمه على ثديها بفخر كعلامة أنه انتصر على الجثة. يا له من انتصار!".

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"لحظة انحطاط"

حظيت هذه الحادثة بتغطية واسعة في مختلف أنحاء العالم وسط إدانات لفعل الإساءة لجثة الضحية.

وقالت الصحفية اللبنانية ديانا مقلد: "كان الفيديو لحظة انحطاط أخرى في محطات المأساة السورية، بل هو واحد من أسوأ تجلياتها، لم يكن الفيديو لحظة عفرينية، إنما مشهد تكثفت فيه معاني الذكورة بوصفها الجريمة الحلال. وبارين لم تكن الجثة، فهي ستبقى الشابة السمراء الجميلة الباسمة، ونحن كلنا ضحايا هذا المرض وهذا الاغتصاب".

مصدر الصورة Social media Image caption عائلة المقاتلة بارين كوباني وهم يشيعون جنازتها بغياب جثمانها

ويقول الاعلامي السوري كمال خلف:" لم يصدمني المقطع المصور الذي نشره الحر المسلوب القرار من تركيا، وهم يمثلون بحثة المقاتلة الكردية بارين كوباني يدوس أحدهم على صدرها بقدمه، يتغنى آخر بجمالها ثم ينزع عنها ثيابها كالذئاب ، على كبرياء الغزال داروا حولها ، ينهشون ما تبقى من جسدها الغض".