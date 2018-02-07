طائرات إسرائيلية "تقصف" موقعا عسكريا قرب ريف دمشق

مصدر الصورة EPA Image caption الطائرات شنت الهجوم من الأراضي اللبنانية

قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية موقعا عسكريا سوريا في ريف دمشق، وتصدت أنظمة الدفاع الجوي السورية لها ودمرت معظم الصواريخ، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية عن بيان للجيش.

وقال البيان - الذي نشرته وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء - إن طائرات إسرائيلية شنت من الأراضي اللبنانية عدة صواريخ حوالي الساعة 03:42 صباح الأربعاء بحسب التوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن "قيادة القوات المسلحة تحمل إسرائيل المسؤولية بالكامل عن العواقب المترتبة على عدوانها المتكرر، ومغامراتها غير المحسوبة".

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، في القدس، "نحن لا نرد على تقارير من هذا النوع".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو موقع معارض يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الصواريخ استهدفت "مواقع للجيش السوري وحلفائه" في منطقة جرمايا، الواقعة غرب دمشق، والتي سبق تعرضها للقصف في ديسمبر/كانون الأول.

وقال الجيش السوري إنه دمر معظم الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت على الموقع، ولكنه لم يشر إلى تفاصيل الأضرار التي لحقت بالمكان، ولا إلى عدد الإصابات.

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية إنها ضربت منذ بدء الحرب في سوريا قبل أكثر من ست سنواتقوافل أسلحة للجيش السوري ولجماعة حزب الله اللبناني نحو 100 مرة.

وتنظر إسرائيل إلى جماعة حزب الله، التي يشارك مقاتلوها في المعارك إلى جانب قوات الحكومة السورية، باعتبارها أكبر تهديد تواجهه على الحدود.

ومازال قلق إسرائيل يتزايد بسبب توسع النفوذ الإيراني خلال الصراع في سوريا، وهددت بأنها سترد على أي تهديد لها من طهران.