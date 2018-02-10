الجيش الاسرائيلي: تحطم طائرة مقاتلة إسرائيلية داخل سوريا

مصدر الصورة Getty Images Image caption إسرائيل تقول إن المقاتلة، وهي من طراز أف 16، كانت تشن هجمات ردا على إطلاق طائرة بلا طيار داخل إسرائيل (صورة أرشيفية)

قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلة إسرائيلية قد تحطمت بعد هجوم على أهداف إيرانية في سوريا، وهبط طياران بسلام في إسرائيل. ونقلا لاحقا إلى المستشفى.

وقالت إسرائيل إن المقاتلة، وهي من طراز أف 16، كانت تشن هجمات ردا على إطلاق طائرة بلا طيار داخل إسرائيل.

وانطلقت صفارات الإنذار في مناطق شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "تمكنت مروحية مقاتلة بنجاح من اعتراض طائرة إيرانية بلا طيار أُطلقت من سوريا وتسللت إلى إسرائيل".

وأضاف البيان إن الطائرة بلا طيار كانت "تحت المراقبة حتى تم اعتراضها".

وأضاف الجيش في بيانه "وردا على ذلك، استهدف الجيش الاسرائيلي أهدافا في سوريا"

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الدفاع الجوي السوري فتح النيران ردا على عمل "عدائي" على قاعدة عسكرية يوم السبت/ مما أدى إلى إصابة "أكثر من طائرة واحدة".

والهجمات الاسرائيلية في سوريا أمر متكرر، حسبما قال توم بيتمان مراسل بي بي سي في الشرق الأوسط. ولكنه أضاف أن إسقاط مقانلة إسرائيلية يعد أكبر تصعيد حتى الآن.