الأمن المصري "يقبض على هشام جنينة" إثر تصريحاته بشأن سامي عنان

مصدر الصورة Getty Images Image caption صرح جنينة بأن هناك وثائق ومستندات من أشخاص خارج البلاد تدين قيادات في الجيش والسلطة الحالية سوف تظهر حال قتل عنان

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب ما ذكره على طه، محامي جنينة.

وجاء ذلك على خلفية تصريحات جنينة بأن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان لديه "وثائق تدين النظام الحالي والجيش".

وقال سمير عنان، نجل الفريق عنان، إنه سيقاضي جنينة بسبب تصريحاته التي وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

كما أصدر ناصر أمين، محامي أسرة عنان، بيانا قاله فيه إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد جنينة، مؤكدا أن تصريحاته غير صحيحة وتؤثر على الموقف القانوني لموكله.

وكان جنينة قد صرح بأن "هناك وثائق ومستندات من أشخاص خارج البلاد تدين قيادات في الجيش والسلطة الحالية سوف تظهر حال قتل عنان".

وقال عنان الابن إن هذه التصريحات تهدف إلى "إشعال البلاد وإثارة الفتن في ظل محاربة القوات المسلحة الإرهاب في سيناء".

Image caption أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا استدعت بموجبه الفريق سامي عنان

وكان الجيش المصري قد أصدر بيانا ردا على تصريحات جنينة قال فيه "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعي سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها علي ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وأكد البيان أن "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة علي شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلي جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين."

وكان عنان قد أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر أواخر شهر مارس/آذار المقبل لـ "إنقاذ الدولة المصرية" على حد قوله.

وأحالته النيابة العسكرية في مصر للتحقيق لـ "ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة."

وأصدرت القيادة العامة للجيش المصري بيانا قالت فيه إن عنان "ارتكب أيضا جرائم التحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية."

Image caption صورة وزعتها أسرة جنينه بعد الاعتداء عليه

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي تعرض جنينه، أحد معاوني الفريق عنان، المستبعد من الترشح في انتخابات الرئاسة، لمحاولة قتل من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء خلال استقلاله سيارته من أمام منزله بإحدى ضواحي العاصمة المصرية القاهرة.

واتهم على طه، محامي جنينه، الشرطة المصرية بمحاولة قتل موكله من خلال رفض إسعافه وتركه ينزف داخل قسم الشرطة الذي نُقل إليه عقب الاعتداء.

وذكر مصدر أمني بوزارة الداخلية أن جنينه تعرض لاعتداء من جانب بعض الأشخاص الذين كانوا يستقلون سيارة اصطدمت بسيارته، وتطور الأمر إلى مشاجرة أدت لإصابات في الطرفين، واحتجزوا جميعا داخل قسم شرطة التجمع الثاني، خارج القاهرة، لعمل المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة لتولي التحقيق.