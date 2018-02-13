الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو بتهم الفساد

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ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الشرطة الاسرائيلية ستوصي بتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول اتهامات له بالرشوة .

واستجوبت الشرطة نتنياهو الشهر الماضي في إطار التحقيق معه، لكنه قال آنذاك : لن يحصل شيء، لأنه لا يوجد شيء".

وستعلن الشرطة وجود ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهام لنتانياهو بالرشوة وانتهاك الثقة في قضيتين منفصلتين.

وتركز إحدى القضايا على اتهام نتنياهو بطلب ناشر صحيفة إسرائيلية بتغطية أخباره بشكل إيجابي كي يساعده على التفوق على صحف أخرى.

أما القضية الثانية فتركز على أن نتنياهو قد تلقى منذ عام 2009 أكثر من 100.000دولار (72.000جنيه استرليني) في شكل هدايا من قطب هوليود أرنون ميلشان وغيره من المؤيدين.

لكن نتنياهو ينفي هذه الاتهامات.