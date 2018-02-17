الأردن يعلن إحباط مخطط إرهابي

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أعلن الجيش الأردني أنه "أحبط مخططا لتهريب أسلحة ومخدرات وإرهابيين" عبر أنبوب النفط القديم "تابلاين" حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال مصدر عسكري أردني إن "المخطط بدأت بالإعداد له وتنفيذه مجموعة من الإرهابيين وتجار المخدرات باستخدام أنبوب النفط القديم التابلاين الذي يربط بين الحدود الأردنية والسورية كما يربط الحدود الأردنية والعراقية".

وقالت وكالة بترا " قامت شبكة من الإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب، وحفرت مجموعة من الأنفاق وقامت بتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الإرهابية".

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وقال الجيش الأردني إن الأوامر صدرت بـ"تدمير هذه الأنفاق وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الأرض، الذي كان يمكن أن يشكل ثغرة للتهريب ومنفذا للمهربين والإرهابيين، الذين لم يتركوا أسلوباً إلا وحاولوا استخدامه في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية".

وقد أنشأت السعودية أنبوب النفط "تابلاين" في عام 1950، ويمتد من مدينة القيصومة في الجنوب الشرقي من منطقة حفر الباطن (المنطقة الشرقية من السعودية) إلى نهر الزهراني في الحدود الساحلية الجنوبية للبنان (أي جنوب مدينة صيدا جنوبي لبنان).