تحطم طائرة ركاب إيرانية على متنها 60 راكبا على الأقل

مصدر الصورة KONSTANTIN VON WEDELSTAEDT Image caption أعلنت إيران حالة التأهب لجميع قوات الطواريء عقب سقوط الطائرة

قالت وسائل إعلام محلية في إيران إن طائرة ركاب تحطمت مما أسفر عن مقتل 60 راكبا وستة أفراد هم طاقم التشغيل في منطقة جبلية وسط إيران.

وسقطت الطائرة في منطقة جبال زاغروس بالقرب من مدينة سيميروم في ولاية أصفهان، الأحد، أثناء رحلة كانت تتجه من طهران إلى مدينة ياسوج جنوب غربي إيران.

وقالت شركة آسمان الإيرانية للخطوط الجوية إن 66 شخصا، هم ركاب الطائرة وطاقم التشغيل، قتلوا جميعا جراء تحطم طائرتها التي كان على متنها الرحلة الجوية.

وقال المتحدث باسم خدمات الطواريء في إيران إن "جميع قوات الطواريء في حالة تأهب"، لكن سوء الأحوال الجوية منع وصول طائرات الهليكوبتر المعدة لأغراض الإنقاذ والإغاثة إلى موقع الحادث.

لكن منظمة الهلال الأحمر أرسلت فرق البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث بالقرب من مدينة ساميروم في ولاية أصفهان رغم سوء الأحوال الجوية.

وأشارت تقارير إلى أن الطائرة كان على متنها 60 راكبا، علاوة على مسؤولي أمن، وطاقم ضيفة مكون من شخصين، بالإضافة إلى قائد الطائرة ومساعده.

وأقلعت الطائرة من مطار طهران في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، لكنها اختفت من على شاشات الرادار بعد وقت قصير من الإقلاع. ويعتقد أن الطائرة الإيرانية دخلت الخدمة منذ 20 سنة ، وهي من طراز ATR 72-500.