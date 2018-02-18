آية الله خامنئي يعتذر للشعب الإيراني "عن التأخر في إحراز تقدم بالقضاء"

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في خطوة نادرة الحدوث اعتذر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي للشعب مشيرا إلى وجود أوجه قصور في "مجال القضاء".

وقال خامنئي يوم الأحد إن ثمة حاجة إلى إحراز تقدم في "مجال القضاء"، مقرا في ذات الوقت بالانتقادات الواسعة لنظام الحكم خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف خلال كلمة في طهران نشرت على موقعه الإلكتروني :"حدث تقدم في عدة مجالات، لكننا نقر بأننا تأخرنا في مجال القضاء".

وأشار إلى أنه من الضروري تقديم اعتذار إلى الله والشعب الإيراني عن هذا التقصير.

جاءت تصريحات خامنئي خلال إحياء الذكرى الأربعين لانتفاضة مدينة تبريز، التي شكلت لحظة مهمة أفضت إلى اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.

وأقر خامنئي بالاحتجاجات الغاضبة وأعمال الشغب التي خرجت في مناطق مختلفة بإيران نهاية العام الماضي واستمرت أسبوعا حتى بداية العام الجديد، لكنه قال إن الشعب لا يزال يقف بثبات خلف الثورة الإسلامية.

وأضاف:"بالطبع لدى الناس انتقادات لبعض القضايا في البلاد ونحن على علم كامل بهذه الشكاوى".

وقال :"لكن عندما يتعلق الأمر بالثورة ونظام البلاد، يخرج الناس للدفاع عنهما".

ولطالما انتقد ناشطون حقوقيون النظام القضائي في إيران الذي يهيمن عليه المحافظون واستهدافه للمعارضين السياسيين فضلا عن الاعتقالات القسرية وأعمال العنف ضد السجناء مع ارتفاع معدلات الإعدامات في البلاد لتحتل المرتبة الأعلى في العالم بالنسبة لعدد السكان.

وأثيرت مسألة النظام القضائي الإيراني من جديد خلال الأيام الأخيرة بعدما أفادت السلطات بـ"انتحار" ناشط بيئي معروف يدعى كاووس سيد إمامي في السجن بعد أسبوعين من اعتقاله بتهم تتعلق بالتجسس.

وقالت عائلته إنها تلقت تهديدات بأعمال عنف إذا تحدثوا بشأن القضية.

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جاء ذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن وفاة شخصين في السجن الشهر الماضي بعد اعتقالهما في إطار حملة تهدف إلى التصدي للاحتجاجات.

وقالت السلطات إن اعتقالهما لا يمت بصلة بالاحتجاجات وإنهما انتحرا أيضا.