قوات موالية للحكومة السورية "تدخل" منطقة عفرين الكردية
- 20 فبراير/ شباط 2018
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أفادت الأنباء الواردة من سوريا بأن قوات موالية للحكومة السورية دخلت منطقة عفرين، الخاضعة لسيطرة الأكراد، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات مع القوات التركية.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا أمس أن "القوات الشعبية" سترسل لدعم عفرين في مواجهة "هجوم النظام التركي".
وتخوض تركيا، بدعم من معارضين مسلحين في سوريا، مواجهات مع الأكراد في عفرين منذ الشهر الماضي.
ووجهت الحكومة التركية تحذيرا لدمشق من التدخل دعما للأكراد في عفرين.