السعودية تفتح باب القبول للوظائف العسكرية أمام الفتيات

مصدر الصورة AFP

أعلنت السلطات السعودية عن فتح باب التجنيد الاختياري أمام الفتيات للالتحاق بالحياة العسكرية برتبة مجند.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فتحت مديرية الأمن العام الأحد باب القبول للوظائف العسكرية النسائية لخريجات الثانوية العامة للتعيين عليها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية".

وأوضحت أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة "سعودية الأصل، وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما".

يأتي ذلك في إطار سلسلة من المبادرات التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقال إنه يتخذ بها "نهجا اصلاحيا" في الدولة التي يسودها الاتجاه المحافظ.

عبد الله المطلق: نساء السعودية "غير ملزمات" بارتداء العباءات

السعودية: ما الذي حققته حملة

وكان مقترحا تقدمت به عضوة بمجلس الشورى السعودي بالزام الفتيات بفترة تجنيد إجبارية لمدة تتراوح ما بين ثلاثة شهور إلى عام أثار ضجة داخل رواق المجلس وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن السعودية تلزم النساء بموجب قوانين مفعلة بقيود صارمة فيما يتعلق بالملابس، إذ تلزم المرأة في السعودية بارتداء ما يعرف "بالعباءة" التي تغطي جميع أجزاء الجسم.

وكان أحد كبار رجال الدين وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية، قال إن "ارتداء العباءة ليس فرضا على المرأة"، لكن لم يتضح بعد إذا ما كانت الحكومة السعودية سوف تغير قانون زي المرأة أم لا.

وسمحت السعودية للنساء في الفترة الأخيرة بأمور كانت محظورة عليهن لعقود، أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارات، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في يونيو/ حزيران المقبل، علاوة على حضور النساء مباريات كرة القدم في الملاعب السعودية.