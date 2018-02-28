مصدر الصورة EPA Image caption صورة أرشيفية لحادث قطار قرب مدينة الأسكندرية في أغسطس/آب الماضي

لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث تصادم بين قطارين بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

وقال قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إن عربتين من قطار ركاب خرجتا من على قضبان السكة الحديد واصطدمتا بقطار بضائع كان يمر بمحطة "أبو الخاوى" بمركز كوم حمادة التابع لمحافظة البحيرة.

وقال حسين إن المصابين نقلوا للمستشفيات القريبة، وجاري عمل التحريات الأولية للوقوف علي ملابسات الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من مقتل 41 شخصا في حادث قطار قرب مدينة الأسكندرية الساحلية في أغسطس/آب الماضي.

وكان هذا هو أعنف حادث قطار في مصر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 عندما اصطدم قطار بحافلة جنوب العاصمة القاهرة، مما أدى لمقتل 27 شخصا.

وفى عام 2002، لقى 373 شخصا مصرعهم إثر اندلاع حريق فى قطار مزدحم جنوب العاصمة.

تاريخ ابرز حوادث تصادم القطارات في مصر

11 فبراير/ شباط 2016: حادث انقلاب عربتي قطار ركاب، كان قادما من أسوان جنوبي البلاد (أسوان) إلى القاهرة، أصيب على إثر الحادث 72 شخصا.

سبتمبر/ أيلول 2016: قطار الصعيد يصطدم بسيارة ربع نقل يستقلها عدة أشخاص أثناء مرورها أحد المزلقانات، ما أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين.

مارس/ آذار 2015: تصادم قطار السويس بحافلة مدرسية بطريق القاهرة-الإسماعلية، وقدر عدد الضحايا بـ 7 حالات وفاة بينهم 3 أطفال وإصابة 26.

أبريل/ نيسان 2014: اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى بورسعيد بمعدة ثقيلة غرب الإسماعيلية ما أدى إلى مصرع سائق اللودر فى الحال، وخروج جرار القطار عن مساره.

18 نوفمبر/ تشرين ثاني 2013: قتل 30 شخصا وأصيب 33 آخرون إثر اصطدام قطار الصعيد بسيارتين بمنطقة دهشور بالجيزة.

يناير/ كانون ثاني 2013: اصطدام العربة الأخيرة من قطار يستقله جنود أمن مركزى بقطار بضائع عند منطقة البدرشين، وخروج إحدى عربات القطار عن مسارها، فأودت بحياة 18 مجندًا وإصابة 120 آخرين.

11 نوفمبر/ تشرين ثاني 2012: تصادم قطارين في منطقة الناصرية بالفيوم و نتج عنه 7 وفيات.

في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني 2012: اصطدم قطار بحافلة مدرسية على مزلقان بمحافظة أسيوط، راح ضحية الحادث نحو 50 تلميذًا وسائق الحافلة وإحدى المدرسات. وتقدم وزير النقل آنذاك باستقالته في أعقاب الحادث.

نوفمبر/ تشرين ثاني 1999: اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة وخروجه عن القضبان مما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 7 آخرين.

أبريل/ نيسان 1999 : مقتل 10 على الأقل واصابة 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.

أكتوبر/ تشرين اول 1998 : مقتل 50 واصابة اكثر من 80 في خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، فقد اخفق القطار في التوقف عند مصدات نهاية الخط الحديدي واخترق المحطة إلى سوق مزدحمة، وتشير التقارير إلى احتمال عبث بعض المسافرين المنبطحين فوق سطح القطار بصمام فرامل الهواء مما أدى إلى إتلافها.

فبراير/ شباط 1997 : مقتل 11 على الأقل بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان بسبب خطا بشري وخلل في أجهزة الإشارات.

ديسمبر/ كانون اول 1995: اصطدام قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف يؤدي إلى مصرع 75 مسافرا ، وتحميل السائق المسؤولية لزيادة سرعة القطار عن الحد المسموح به.

ديسمبر/ كانون اول 1993 : مقتل 12 وإصابة 60 في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومترا شمالي القاهرة.