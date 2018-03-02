مقتل 8 جنود أتراك في اشتباكات بمنطقة عفرين السورية

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption يعتقد أن أكثر من 40 جنديا تركيا قتلوا منذ بدء العملية

أعلن الجيش التركي مقتل ثمانية من جنوده في اشتباكات بمدينة عفرين شمالي سوريا.

وأصيب 13 آخرون خلال المواجهات، وهي في إطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأتها تركيا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتفيد التقارير بأن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

وبحسب مصادر تركية، فإن الجيش تمكن من قتل "عشرات الإرهابيين" في اشتباكات عنيفة دارت في إحدى التلال الإستراتيجية بعفرين.

وتشن تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على عفرين منذ أعوام.

ويعتقد أن أكثر من 40 جنديا تركيا قتلوا منذ بدء العملية.

وترى تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني التي تصنفه تنظيما "إرهابيا".

وبحسب وسائل إعلام حكومية في تركيا، فإن الجيش سيطر على "115 نقطة استراتيجية" منذ بدء العملية.

ويسيطر الأكراد على مناطق واسعة من عفرين منذ انسحبت منها القوات الحكومية السورية عام 2012.

وتتعاون الولايات المتحدة مع المليشيا الكردية في حملتها على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وتوفر لها الأسلحة والتدريب، وهو ما أغضب تركيا.

وتتهم أنقرة الأكراد في سوريا بالسعي لإنشاء كيان مستقل شمالي البلاد يكون قاعدة خلفية لمتمردي حزب العمال الكردستاني.