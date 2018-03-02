السعودية تقر أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي

مصدر الصورة AFP Image caption جانب من الحضور النسائي في مسابقة للأفلام القصيرة في السعودية في اكتوبر الماضي

أقرت السلطات في السعودية بنود أول لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان إنها "استكملت جميع الشروط لإقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي".

وتتزامن هذه الخطوة مع اطلاق شركة "سينمافوكس "، ومقرها دبي، أول عرض علني في السعودية يهدف إلى التوعية على مرض الزهايمر.

وتريد العديد من دور السينما الكبرى دخول الأسواق السعودية التي تضم أكثر من 30 مليون شخص، غالبيتهم دون سن 25 عاماً.

وكانت هناك العديد من صالات السينما في السعودية خلال سبعينيات القرن الماضي، لكن رجال الدين أقنعوا السلطات بحظرها.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وقعت الشركة الأمريكية العملاقة "إيه ام سي" للترفية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل دور السينما في البلاد.

وستواجه "إي أم سي" منافسة شرسة من شركات كبيرة مثل "فوكس".

وتشير تقديرات إلى أن السعوديين ينفقون مليارات الدولارات سنوياً لمشاهدة عروض السينما وزيارة مراكز ترفيهية في الأماكن السياحية بدول مجاورة ومن بينها الإمارات.