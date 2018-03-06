مصر: حبس مخرج ومؤلف عرض مسرحي احتياطيا بتهمة "الإساءة للجيش"

مصدر الصورة Facebook Image caption عرضت مسرحية "سليمان خاطر" على مسرح نادي الصيد لثلاثة أيام منتصف فبراير/شباط الماضي

قررت النيابة العسكرية في مصر حبس مخرج ومؤلف أحد العروض المسرحية لمدة 15 يوما بعد توجيه اتهامات بـ"إهانة الجيش المصري" خلال العرض الذي استمر يومين، وفق أسرة أحدهما ومحام.

وقال المحامي، الذي رفض ذكر اسمه، إن النيابة العسكرية أمرت بحبس أحمد الجارحي، مخرج مسرحية "سليمان خاطر"، ومؤلف المسرحية وليد عاطف بعد التحقيق معهما في بلاغ تقدم به المحامي سمير صبري ضدهما بتهمة إهانة الجيش والإساءة له.

وأكد شقيق الجارحي ومصدر بالنيابة العسكرية قرار الحبس الاحتياطي بحقه ومؤلف المسرحية.

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم الخميس الماضي بثلاثة بلاغات إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، والمدعي العام العسكري، ضد كل من المطرب رامي عصام، لإطلاقه مؤخراً أغنية اعتبرها صبري مسيئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحب ديوان "خير نسوان الأرض"، الشاعر جلال البحيري، ومخرج ومؤلف مسرحية "سليمان خاطر".

وقال مقدم البلاغ إن البحيري تناول في ديوانه "إهانة فجة للقوات المسلحة المصرية، وتطاول فيه على وصف سيدنا رسول الله عن هؤلاء الشجعان والأبطال بأنهم خير أجناد الأرض."

وعرضت مسرحية "سليمان خاطر" على مسرح ملحق بأحد الأندية الرياضية وهو نادي الصيد لثلاثة أيام منتصف فبراير/شباط الماضي.

وتتناول المسرحية، التي عرضت من قبل في أحد قصور الثقافة التابع للدولة بمدينة الإسكندرية قبل عامين، حياة جندي مصري كان قد فتح نيران بندقيته على سبعة جنود إسرائيليين عام 1985 فأرداهم قتلى، قبل أن تعلن السلطات المصرية انتحاره في محبسه.

وجاء حبس مؤلف ومخرج هذه المسرحية بعد أيام من تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن الإساءة للجيش والشرطة تعتبر "خيانة عظمى"، معتبرا أن هذا السلوك "ليس من حرية الرأي في شيء".

وشهد الأسبوعان الماضيان قرارات بحبس عدد من الصحفيين احتياطيا، أبرزها قرار حبس صحفية ومصور بالاسكندرية، وحبس عدد من أعضاء فريق عمل فيلم تسجيلي، وصحفي أجرى حوارا مع رئيس جهاز المحاسبات السابق، بتهم تتعلق في معظمها بـ"نشر أخبار كاذبة". فيما أخلت النيابة المصرية الاثنين سبيل المذيع التلفزيوني خيري رمضان بكفالة مالية على ذمة التحقيق معه بتهمة "الإساءة للشرطة المصرية".

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم إن مسرحية "سليمان خاطر" لم تحصل على موافقة من الرقابة، رغم عرضها في مهرجان الهواة بالإسكندرية عام 2016.

وأضافت عبدالدايم في تصريح صحفي أنه جرى تحرير محضر بعد عرض المسرحية في نادي الصيد، الذي يجري تحقيقا مع المسؤولين عن عرض هذه المسرحية.

وقال محسن طنطاوي، رئيس نادي الصيد، إن المسرحية صنفت من أفضل 11 مسرحية، من بين 156 عرضا مسرحيا حين قدمت قبل عامين.

وأوضح أنه أمر بإيقاف العرض المسرحي الذي استمر يومين فقط بعدما أثار جدلا، رغم أن ما شاهده منها لا ينطوي على "شيء خارج"، على حد وصفه، مضيفا أنه "لا يسمح بالتطاول أو الإساءة للجيش".

وكانت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، قد دعت الأسبوع الماضي النائب العام المصري إلى الوقف الفوري لما أسمته "بحملة الترهيب" ضد الصحفيين، في أعقاب بيان للنائب العام يطلب من مساعديه في كافة أنحاء البلاد مراقبة التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام العاملة في مصر، واتخاذ الاجراءات الملائمة ضد أي مواد تمثل "أخبارا كاذبة أو تروج لشائعات".

ودعا بيان النائب العام الجهات المسؤولة عن وسائل الإعلام المحلية إلى إخطار النيابة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر.