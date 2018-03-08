مصدر الصورة PA Image caption مروض الحيوانات يقول إن الشبل انجذب لربطة شعر على رأس الطفلة

كادت زيارة طفلة في السعودية لمهرجان ربيع جدة أن تتحول إلى مأساة بعدما هجم عليها أسد أحضر في قفصه لتسلية الأطفال.

وتعرض مروض الحيونات إلى المساءلة من السلطات بعد الحادث، الذي أثار هلعا كبيرا بين زوار المهرجان.

وسمح للأطفال بدخول قفص الشبل، الذي يبلغ مع العمر ستة أشهر، واللعب معه. ولكن الحيوان هجم على طفلة صغيرة وطرحها أرضا وجثا على صدرها ووضع رأسها بين فكيه وسط صراخ الحضور.

ولكن رجلا كان مع الأطفال داخل القصف تمكن من سحب الطفلة وإنقاذها.

ونقل موقع المرصد السعودي، الذي أورد الخبر، عن مروض الحيونات، فيصل العسيري، قوله: "إن الأطفال كانوا يلعبون مع الشبل الذي ببدو أنه لمح ربطة شعر على رأسها في شكل فراشة فانجذب إليها".

وأضاف أن: "الطفلة لم تصب بأذى"، موضحا أن الشبل عمره 6 أشهر فقط، وقد أزيلت مخالبه حتى لا يجرح الأطفال عندما يلعبون معه.

وقد علقت السلطات فعاليات المهرجان بسبب هذا الحادث.

وقالت إمارة منطقة مكة على صفحتها على تويتر إن أمير مكة بالنيابة عبدالله بن بندر وجه بإيقاف فعاليات المهرجان والتحقيق في الحادث و"معاقبة المتسبب فيه".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، كادت طفلة في السعودية أن تكون فريسة نمر خلال استعراض في ساحة عامة بمدينة سكاكة، شمال غربي البلاد، لولا سرعة تدخل مروض الحيوان.

وفي عام 2013، تعرض طفل قطري، عمره 5 أعوام، إلى جروح بليغة عندما هاجمه فهد صغير. وكان الطفل معه أمه يشاهد استعراض الفهود في سيرك بالدوحة، عندما قفز الفهد الصغير عليه وعضه من رقبته.

وكاد أن الطفل يفقد حياته لولا تدخل المتفرجين، الذي خلصوه من بين فكي الفهد.