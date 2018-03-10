تعرف على الطائفة الشيرازية التي هاجم أفراد منها السفارة الإيرانية في لندن

Image caption السفارة الإيرانية بلندن

تم اعتقال 4 أشخاص هاجموا السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وغرد السفير الإيراني في بريطانيا حميد بعيدينجاد في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا إن المهاجمين من "أنصار الطائفة الشيرازية" وإنهم غيروا العلم الإيراني بعلم طائفتهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @baeidinejad دقايقي پيش تعداد اندكي از طرفداران فرقه شيرازي به سفارت ج.ا.ايران در لندن تعرض نموده و با شكستن پرچم، در حال شعار عليه مقامات كشور، و لعن عايشه، ابوبكر، عمر و عثمان هستند. به هنگام ورود، آنها با چماق و قمه ديده شدند. پليس در محل حاضر است. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) ٩ مارس، ٢٠١٨

وأدان متحدث باسم الخارجية الإيرانية الحادث قائلا: "نعترض وبشدة للحكومة البريطانية على ما يجري بمقر السفارة الإيرانية في لندن".

وقالت الخارجية الإيرانية إن عدد الذين اقتحموا السفارة الإيرانية في لندن لم يتجاوز عدة أشخاص وتم السيطرة على الموقف.

ومن جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة البريطانية إن المهاجمين احتجزوا للاشتباه بتورطهم في أضرار جنائية ولوجودهم بصورة غير قانونية في مقر دبلوماسي.

فما هي الطائفة الشيرازية؟

"الشيرازية" طائفة شيعية اثنا عشرية تنسب إلى محمد الحسيني الشيرازي، وعرف عنها توريث المرجعية بدلا من المتعارف عليه عند الاثنى عشرية، من شروط معينة لنيل درجة المرجعية، ليس من بينها التوريث.

فقد أُطلق عليهم لقب "الشيرازية" نسبة لتقليدهم واتباعهم الاجتهاد الفقهي للمرجع الشيعي محمد الحسيني الشيرازي، والذي ورث المرجعية لأخيه الأصغر صادق الحسيني الشيرازي.

وترجع جذور الخلافات العقائدية بين مدرستي الشيرازي وولاية الفقيه إلى ما قبل الثورة الإيرانية، فبينما تتهم حوزة الشيرازي نظام ولاية الفقيه بالتنازل عن الكثير من ضروريات المذهب الشيعي، يتهم المقربون من خامنئي مدرسة الشيرازي بتأجيج الكراهية الطائفية وبث الفرقة بين الأمة الإسلامية.

وفي هذا الإطار برز اعتراض الشيرازيين على الفتوى التي أصدرها خامنئي بتحريم التطبير وضرب السلاسل ورفض الشيرازيون الالتزام بها حيث يهتمون بإعلاء طقوس المذهب الشيعي، من مجالس العزاء والحسينيات والمواكب الحسينية وغيرها.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @baeidinejad متعرضان فقط روي بالكن بيروني ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند. pic.twitter.com/WBdpnhF5tF — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) ٩ مارس، ٢٠١٨

كما أن الخلاف بين الجانبين أخذ بعدا سياسيا مع وصف الشيرازيين لخامنئي بالديكتاتور، في اتهام لمرشد الثورة بإقصاء بقية التيارات الدينية والسياسية وعلى رأسها تيار الشيرازي، الذي يتعرض لمضايقات مثل المنع من أداء بعض الطقوس.

وللطائفة الشيرازية أتباع في دول عديدة، منها العراق ولبنان وسوريا وباكستان وأفغانستان.

وكان رجل الدين الشيعي آية الله الصادق الحسيني الشيرازي منتقدا بارزا لقيادة رجال الدين الإيرانيين. وقد ألقت السلطات القبض على ابنه حسين مؤخرا بتهمة إهانة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.