تحطم طائرة تركية خاصة قادمة من الإمارات جنوب غربي إيران

مصدر الصورة . Image caption صورة نشرتها وكالة إرنا الإيرانية لموقع الحادث

تحطمت طائرة تركية خاصة جنوب غربي إيران بينما كانت في طريقها من الإمارات إلى تركيا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن حاكم مدينة كيار قدم علي مرداني قوله إن سقطت في مرتفعات جبال 'هلن' بمحافظة جهار محال وبختياري.

ويعتقد أن جميع من كانوا على متن الطائرة، من طراز 'بومبارديه 30 ' المصنوعة في كندا، وهم (ثمانية ركاب وثلاثة هم طاقم الطائرة) لقوا حتفهم.

وقال شهود عيان إن الطائرة سقطت في المنطقة الجبلية وشبت فيها النيران.

وأشار حاكم المدينة إلي أن سبعة فرق إنقاذ و خمس سيارات اسعاف هرعوا إلى موقع الحادث.

وكانت طائرة إيرانية متجهة من العاصمة طهران إلى مدينة ياسوج جنوب غربي البلاد سقطت في مرتفعات جبال زاغروس في فبراير/شباط الماضي ما أسفر عن مقتل 65 شخصا كانوا على متنها.