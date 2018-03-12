من هما مرشحا الانتخابات المصرية؟
عبدالفتاح السيسي
- ولد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 في القاهرة ، متزوج وله 4 أبناء.
الخلفية العسكرية
- تخرج من الكليـة الحربيــة (بكالوريوس العلوم العسكرية) في إبريل/نيسان 1977
- حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987
- ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992
- زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003
- زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006
التدرج الوظيفي والرتب العسكرية
- رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع
- قائد كتيبة مشاة ميكانيكية
- ملحق عسكري بالمملكة العربية السعودية
- قائد لواء مشاة ميكانيكي
- قائد فرقة مشاة ميكانيكية (الفرقة الثانية)
- رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية
- قائد المنطقة الشمالية العسكرية
- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
- ترقى الى رتبة فريق أول وعين قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي منذ 12 أغسطس/آب 2012
- ترقى في 27 يناير/كانون الثاني 2014 إلى رتبة مشير.
الدور السياسي
- في 24 يوليو/تموز 2013 ومن موقعه كوزير للدفاع دعا السيسي المصريين إلى الميادين "لتفويضه لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل".
- في 3 يوليو/تموز 2013، أعلن السيسي في بيان له عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من منصبه. كما أعلن عن خارطة طريق سمحت بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئاسة البلاد خلال فترة إنتقالية قبل إجراء إنتخابات رئاسية.
- في 26 مارس/آذار 2014 ، استقال من منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدما حصل سلفا على موافقة القوات المسلحة ليكون بإمكانه الترشح للانتخابات الرئاسية حسب القانون.
- في 8 يونيو/حزيران عام 2014 أدى اليمين الدستورية الرئاسية لمصر بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية على منافسه حمدين صباحي.
- في 19 يناير/كانون الثاني عام 2018، عرض السيسي إنجازات ولايته الأولى، وأعلن عن عزمه الترشح لولاية ثانية.
- في 24 يناير/كانون الثاني قدم القائمون على حملة السيسي الانتخابية أوراق ترشحه.
- وفي 30 يناير/كانون الثاني أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول أوراقه وكذلك أوراق مصطفي موسى مصطفى رئيس حزب الغد الذي أصبح منافسا وحيدا للسيسي.
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مصطفى موسى مصطفى
- ولد في إبريل/نيسان 1952، متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
- وهو رجل أعمال ويرأس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى في مصر.
- يرأس موسى حزب الغد وإتحاد القبائل العربية والتحالف السياسى المصرى الذي يضم 18 حزبًا سياسيًا.
- حصل على بكالوريوس وماجستير في الهندسة المعمارية من فرنسا.
- انضم إلى حزب الغد بعد تأسيسه عام 2005 على يد السياسي أيمن نور .
- وقع خلاف بين موسى الذي كان نائبا لرئيس الحزب وأيمن نور رئيس الحزب فقرر نور فصل موسى مصطفى من الحزب. وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2005، أعلن موسى نفسه رئيساً شرعياً لحزب الغد في جمعية عمومية، وشارك في انتخابات مجلس الشعب (مجلس النواب حاليا ) المصري عام 2010، لكنه لم يفز فيها.
- في عام 2011 أعلنت لجنة شؤون الأحزاب موسى رئيسًا لحزب الغد الذي صار اسمه لاحقا "حزب الغد الجديد"
- عارض موسى حكم الرئيس محمد مرسى وشارك في الاحتجاجات ضد حكمه حتى تم عزل مرسي عقب احتجاجات ساندها الجيش في منتصف 2013.
- في عام 2014 ، أطلق حملة "كمل جميلك يا شعب" التي دعت وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي للترشح لتولي رئاسة البلاد. وفاز السيسي في تلك الانتخابات.
- في 24 أغسطس/آب عام 2017 أسس حملة لتأييد ترشح الرئيس السيسي لولاية ثانية تحت إسم "مؤيدون".
- في 29 يناير/كانون الثاني 2018 وفي آخر أيام قبول طلبات الترشح أعلن موسى مصطفى تقدمه رسميا بأوراقه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.
- في 30 يناير/كانون الثاني 2018 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المرشح موسى مصطفى موسى أرفق بطلب ترشحه 20 تزكية برلمانية وبذلك استوفى الشروط المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية 2018.
- في 21 فبراير/شباط 2018 قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة رفض الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية. وأعلنت بقاءه في السباق الانتخابي.