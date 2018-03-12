انتخابات الرئاسة المصرية 2018 في أرقام

مصدر الصورة Reuters Image caption عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي) ورمزه النجمة

يشهد مارس/آذار الجاري الانتخابات الرئاسية في مصر والتي يحق لنحو 59 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم فيها، ويخوضها مرشحان هما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومنافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذه الانتخابات بالأرقام:

مدة الولاية: أربع سنوات ميلادية، تبدأ في 7 يونيو 2018 حتى 6 يونيو 2022

النظام الانتخابي: الاقتراع الحر (أقر في 2005)، ليحل محل نظام الاستفتاء المباشر الذي استمر لنحو 53 عاما (منذ 1956)

حق التصويت: كل من بلغ ١٨ عاما وقام بإصدار بطاقة رقم قومي

الناخبون: نحو 59 مليون ناخبا

المرشحون: عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي) ورمزه النجمة، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورمزه الطائرة

حق الترشح:

مصري فوق الأربعين، من أبوين مصريين، يتمتع بحقوقه السياسية، ألا يكون قد حمل أو والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني.

ما يلزم للترشح: تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو تأييد 25 ألف مواطن في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد في أي منها

الحملة الانتخابية: لمدة 28 يوميا تبدأ في 24 فبراير حتى 23 مارس

المتابعة: 48 منظمة محلية، و9 منظمات دولية

الجولة الأولى: 16-18 مارس في الخارج، 26-28 مارس في الداخل

الدعاية الانتخابية: 20 مليون جنيه (1.15 مليون دولار) في الجولة الأولى

مدة الانتخاب: ثلاثة أيام للخارج، ومثلها للخارج (يفصل بينهما عشرة أيام)

الصمت الانتخابي: يومان قبل التصويت في الخارج، ومثلها في الداخل

عدد لجان الانتخاب في الخارج: 139 مقرا دبلوماسيا في 124 دولة

مصدر الصورة Reuters Image caption موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورمزه الطائرة

عدد لجان الانتخاب في الداخل: نحو 14 ألف لجنة في 27 محافظة

القضاة المشرفون: نحو 16 ألف قاض

إعلان نتيجة الجولة الأولى: 2 أبريل

كيفية إعلان الفائز: من يحقق (50%+1) من أصوات الناخبين الحاضرين

الجولة الثانية (الإعادة في حال عدم تحقيق نسبة الفوز المطلوبة): 19-21 أبريل في الخارج، 24-26 أبريل في الداخل

(تطبق قاعدة يومان للصمت الانتخابي قبل كل اقتراع)