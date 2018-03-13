العراق يرفع الحظر على الرحلات الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية

مصدر الصورة Reuters Image caption حظر الرحلات الدولية كان جزءا من العقوبات على الإقليم

رفع العراق الحظر الذي كان مفروضا على رحلات الطيران الدولية إلى مطارات إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، بحسب ما قاله رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للعبادي الثلاثاء أن "مطارات الإقليم ستكون تحت قيادة وزارة الداخلية الاتحادية".

وأكد البيان "إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين المذكورين".

وقال العبادي، خلال لقائه مع ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطارات إقليم كردستان العراق، إنه حريص على تسهيل سفر المواطنين من خلال المطارين الدوليين، واستحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات الإقليم تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية.

وأضاف أن دوائر الجوازات والجنسية وغيرها في المطارين ستربط بالمنظومة الرئيسية في بغداد ووزارة الداخلية الاتحادية بحسب القانون.

وأوضح العبادي انه سيتم كذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية، تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والإقليم وترفع تقاريرها إلى القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله.

وكان الحظر على الرحلات الدولية جزءا من العقوبات التي فرضت على إقليم كردستان العراق بعد إجرائه استفتاء على الانفصال في سبتمبر/أيلول، متحديا رغبات الحكومة في بغداد.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بانعدام دستورية الاستفتاء، بعد التصويت عليه بأغلبية كاسحة لصالح الانفصال عن العراق في تحد للحكومة المركزية ولتركيا وإيران. وتعيش أقليات كردية في البلدين المجاورين للعراق علاوة على الأكراد في سوريا.

وشنت قوات الحكومة العراقية وقوات الحشد الشعبي هجوما مفاجئا في 16 أكتوبر/ تشرين أول الماضي ردا على الاستفتاء وتمكنت من استعادة مدينة كركوك الغنية بالنفط ومناطق محيطة بها كانت تشكل محورا للنزاع بين الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق.