الجيش التركي يعلن "تطويق عفرين" السورية

مصدر الصورة Reuters Image caption قوات سورية تدعم تركيا في عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردي في عفرين

أعلن الجيش التركي أنه طوّق مدينة عفرين، في شمال سوريا، التي تعد مركزا للعملية التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد.

وذكر الجيش في بيان إن القوات التركية، وحلفاءها من المعارضة السورية المسلحة، استولت على "مناطق ذات أهمية حيوية" في محيط عفرين.

وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عن وحدات حماية الشعب الكردي إن القوات التركية تقصف كل الطرق المؤدية إلى عفرين، "لكن الادعاء بتطويق المنطقة مجرد دعاية".

وكانت العملية التي تشنها تركيا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من عفرين قد بدأت في 20 يناير/كانون الثاني.

وتقول الحكومة التركية إن هذه الميليشيا تنتمي لحزب العمال الكردستاني الذي تحظره البلاد، والذي يقاتل من أجل استقلال الأكراد في جنوب شرق تركيا منذ ثلاثة عقود.

وتنكر وحدات حماية الشعب الكردي أي صلة بحزب العمال الكردستاني، وهو ما تأكده الولايات المتحدة التي تمد الفصائل الكردية والمقاتلين العرب الموالين لها بالسلاح والغطاء الجوي في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.